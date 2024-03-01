Rusya'dan benzin ihracatını yasaklama kararı

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülke akaryakıt piyasasında istikrarın korunması için önlem alındığı belirtilerek, bu kapsamda benzin ihracatının 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle yasaklandığı, Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil hükümetlerarası anlaşmalarla yapılan sevkiyatın bu karar kapsamında olmadığı bildirildi.

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün yaptığı açıklamada, benzin ihracatına yönelik olası yasak kararının planlanandan önce kaldırılabileceğini söylemişti. Rusya'da benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle Eylül 2023'te de benzin ihracatı yasaklanmış, yaklaşık 2 ay sonra yasak kaldırılmıştı. AA

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