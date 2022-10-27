"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Rusya’dan devlet kurumlarını koruma tatbikatı

27 Ekim 2022, Perşembe 13:49
Rusya Federal Koruma Servisi (FSO), Moskova’da yönetim ve parlamento binalarını terör tehditlerinden korumaya yönelik tatbikatlar yaptı.

Rusya'dan ''nükleer'' tatbikat

 

Rusya’da üst düzey devlet görevlilerinin yanı sıra belirli federal mülklerin korunmasından sorumlu güvenlik birimi FSO, devlet başkanlığı yönetimi kompleksi, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması ve üst kanadı Federasyon Konseyi ile hükümet binası alanlarında planlanmış özel taktik tatbikatlar gerçekleştiriyor.

FSO’ya göre, tatbikat terör niteliğindeki tehditleri bastırma, yangın söndürme, tıbbi bakım sağlama ve suçluları tutuklama konularını içeriyor.

Gece saatlerinde bazı üniformalı güvenlik görevlileri ve zırhlı araçların Moskova’daki Federasyon Konseyi binası yanında görülmesi sosyal medyadaki görüntülere yansımıştı.

19 Ekim’de Rusya’nın tüm bölgelerinde Ukrayna’daki savaş dönemine yönelik üç farklı seviyede “hazırlık durumu” getirilmişti.

Moskova’nın da içinde yer aldığı bölgelerde “temel hazırlık durumu” ilan edilmiş, söz konusu bölgelerdeki yetkililere kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak için gerekli kararları alma yetkisi verilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lübnan'da kolera nedeniyle 14 kişi öldü

    İran'dan yeni nükleer adım

    Amasra'da maden ocağındaki yangın devam ediyor

    Rusya’dan devlet kurumlarını koruma tatbikatı

    'Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki '3'lü Muhtıra'yı yerine getireceğiz'

    "Krizlerden geçiyoruz"

    Musk, Twitter merkezine bu şekilde girdi

    Demokrasi meşveretin kaynağı, hürriyetin anahtarıdır

    İran’ın Şiraz kentinde silahlı saldırı: 13 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

    'İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi' iddiası

    Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de kabul edildi

    19 ülkeden Çin'e Uygur çağrısı - Sinirlioğlu: Sistematik insan hakları ihlallerine kayıtsız kalamayız

    Risale-i Nur’lara yoğun ilgi

    Artık söyleyecek sözü kalmadı

    Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili Danıştay'dan açıklama

    Stoltenberg: Türkiye'ye gideceğim

    TV kapatmaya yargı freni

    Hukukun üstünlüğünde bölgenin en kötüsüyüz

    Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi

    Rusya'dan ''nükleer'' tatbikat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ortak miting, ortak aday
    Süleyman KÖSMENE

    Günlük ibadet takvimimiz nasıl olmalı?
    Mikail YAPRAK

    Bela vereni bilmek ve bulmak
    Genel

    Artık söyleyecek sözü kalmadı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Türkiye bir yılının figüre gazetecileri
    Risale-i Nur'dan

    Sabır kuvveti, her musibete karşı kâfi gelebilir
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakiki dindarlar asla haksızları destekleyemez
    Cevher İLHAN

    “Seçim kumpasları”na dikkat
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.