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15 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: Ölü sayısı 20'ye yükseldi

15 Ocak 2023, Pazar 15:27
Rus ordusunun Ukrayna'daki Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında ölen sivillerin sayısı 20'ye çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun dün Dnipro kentindeki 9 katlı apartmana düzenlediği füze saldırısında ölen sivillerin sayısının 20'ye yükseldiğini bildirdi.

Timoşçenko, ölenlerin arasında bir çocuğun da bulunduğunu kaydetti.

Enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Timoşçenko, sabaha kadar 6 çocuğun enkazın altından kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Timoşçenko, olayda 73 kişinin yaralandığını, saldırının düzenlendiği binada 400'e yakın sivilin yaşadığını belirtti.

Rus ordusunun Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısında biri çocuk 12 kişinin öldüğü, 73 kişinin yaralandığı bildirilmiş, apartmanda ağır yıkım meydana geldiği kaydedilmişti. Enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilmişti.

Zelenskiy'den saldırıya tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin 14 Ocak akşamı Dnipro'ya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Saldırı sonucu 9 katlı bir konutun yıkıldığını aktaran Zelenskiy, füze saldırısını terör saldırısı olarak niteledi.

Ortak ülkeleri Ukrayna'ya silah desteği yapmaya çağıran Zelenskiy, Rus saldırıların durdurulmasının sadece cephede mücadele verilerek mümkün olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin 14 Ocak'ta ülkesine fırlattığı 30'a yakın füzeden 20'den fazlasının Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini kaydetti.



Rus güçleri Kiev'e de saldırı düzenlemişti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentin Dnipro semtinde 14 Ocak'ta sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti.

Kiev'in Holosiyiv semtine de füze parçalarının düştüğünü kaydeden Kliçko, bu semtte can kaybının olmadığını belirtmişti.

Ülkenin çeşitli bölgelerine yapılan Rus füze saldırılarında enerji altyapıların da hasar aldığı için özelikle Harkiv ve Kiev bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelmişti.

AA

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