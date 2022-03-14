Rusya’dan kaçış hızlandı

Batılı ülkelerin Rusya’ya hava sahasını kapatması yüzünden çok sayıda Rus, halen uçuşların devam ettiği ve vize gerektirmeyen Gürcistan, Türkiye, Güney Kafkasya ve Ermenistan gibi bölgelere göç ediyor.

Bir Rus ekonomistin tahminine göre savaş başladığından beri 200 bin Rus ülkesini terk etti. BBC’nin Gürcistan’daki muhabiri Rayhan Demytrie, savaş yüzünden Rusya’dan gerçekleşen beyin göçünü kaleme aldı. İşgalin ertesi günü savaş karşıtı protestoya katıldığı için göz altına alınan 23 yaşındaki siyaset bilimi mezunu Yevgeny Lyamin, Gürcistan’a giden Ruslardan. Lyamin, “Putin’in rejimine karşı çıkmanın en iyi yolunun benim Rusya’dan göç etmem olduğunu anladım. Ukraynalılara yardım edebilmek için elimden geleni yapmak benim sorumluluğum” diyor. Savaş başladığından beri Gürcistan’a 25 bin Rus’un geldiği tahmin edilmekte. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Putin rejimini desteklemesi yüzünden Belarus’un da yaptırımlara maruz kalması, bu ülkeden de göçü hızlandırdı. Haber Merkezi

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