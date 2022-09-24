Rusya’dan kaçış

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmı seferberlik ilan etmesinin ardından sınır bölgelerini ülkeden çıkmaya çalışan insanlar arabaları doldurdu.

Rusya, Müslümanları askere çağırıyor

Rusya’nın sınır bölgelerinde trafik ilerlemeyecek noktaya çıkarken, sınır geçiş bölgelerinde kilometrelerce sıra oluştu.

T24’ün haberine göre, Cuma günü yine Rusya’nın sınır bölgelerinde trafik ilerlemeyecek noktaya çıkarken, sınır geçiş bölgelerinde kilometrelerce sıra oluştu. Putin’in 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ülkede ilk kez seferberlik ilan etmesinin ardından askerlik çağındaki birçok erkek Rus vatandaşı ülkeden kaçmaya başladı. Birçok kişi, ülkeyi hava yolu ile de terk ediyor. Moskova’dan İstanbul ve Tiflis gibi kentlere önümüzdeki günler için uçak biletleri bulunamıyor. Seferberlik kararının Rusya’da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir beyin göçüne sebep olacağı değerlendirmesinde bulunuluyor. Ruslar arasında ülkeden çıkmak için popüler bir rota olan Gürcistan sınırında görgü tanıkları, bazı insanların trafik nedeniyle ülkeden bisiklet ve scooterlarla çıkmaya başladığını ifade etti. Gürcistan’a giden karayolu Ruslar arasında popüler olsa da, genelde yoğun kullanılmayan Kazakistan ve Moğolistan sınırlarında da büyük sıralar medyana geldi. Rusya henüz sınırlarını kapatmasa da, ilerleyen günlerde insanları ülkede tutmaya çalışmak için böyle bir karar alınabileceği düşünülüyor.

Haber Merkezi