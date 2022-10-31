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31 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı

31 Ekim 2022, Pazartesi 12:33
Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer bazı kentlere füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, Twitter'den yaptığı paylaşımda Rus güçlerince Ukrayna'ya yönelik seyir füzeleri ile saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu sabah Ukrayna'ya 40 Rus seyir füzesi fırlatıldı." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda "Kritik altyapı tesislerine yapılan saldırı sonucu başkentin bir kısmında elektrik kesildi. Bazı bölgelerde su yok. Tüm birimler çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

Ülkenin diğer bölgelerine yapılan saldırılar sonucu da özelikle enerji ve diğer kritik altyapıların hasar gördüğü belirtiliyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre Zaporijya, Kirovograd, Harkiv ve Odessa kentlerinde de patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, hava savunma sistemlerinin çalıştığını bildirdi.

AA

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