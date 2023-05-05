Rusya'dan Kremlin saldırısı hakkında dünyaya çağrı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kremlin'e insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna tarafından yapıldığı belirtilen saldırıların, dünya toplumu ve uluslararası kuruluşlar tarafından kınanması gerektiğini bildirdi.

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