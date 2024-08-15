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15 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Rusya'dan Mescid-i Aksa baskınına tepki

15 Ağustos 2024, Perşembe 11:18
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının "kışkırtıcı eylem" olduğunu belirterek, İsrail yönetiminin kutsal mekanların statüsünü bozacak eylemlere karşı önlem alması gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Ben-Gvir ile fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemlerine tepki verilerek şunlar kaydedildi:

"Moskova, Ben-Gvir'in bu kışkırtıcı eyleminden son derece endişeli. Siyonizm taraftarları buna benzer eylemlerde sürekli bulunuyor. İsrail yönetimi sadece kınamakla kalmamalı, 1994 tarihli Ürdün-İsrail Barış Anlaşması'nda yer alan Kudüs'teki kutsal mekanlarla ilgili statükoyu bozan eylemleri durdurmak için etkili önlemler almalı."

Açıklamada, "bu tür adımların hem İsrail hem de Filistin toplumunda radikal duyguların alevlenmesine yol açtığı, Gazze Şeridi'ndeki gerginliğin düşürüllmesine yönelik uluslararası girişimleri baltaladığı" vurgulandı.

Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın

İsrailli bakanlar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, fanatik Yahudiler eşliğinde dün İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi, Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.

Ben-Gvir, baskın sırasında paylaştığı görüntülü mesajında, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız burada (Yahudilere) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.

AA

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