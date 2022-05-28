Rusya’dan operasyona yeşil ışık

Türkiye’nin Suriye’de bir askeri operasyon düzenleyeceğinin iddia edildiği şu günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Lavrov’un, “Türkiye, Suriye’de olanlara kayıtsız kalamaz” demesi, Rusya’nın bu operasyona yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus yayın kuruluşu Russia Today’in (RT) Arapça kanalına röportaj verdi. Rusya’nın Suriye’de bulunma nedenini Esad ile yapılan ikili anlaşmalara bağlayan Lavrov, “Biz Suriye’de ülkenin devlet başkanının ve meşru hükümetinin talebi üzerine buluyoruz. Buna devam edeceğiz ve Suriye yönetiminin Suriye topraklarının tamamını geri alma çabalarına destek olacağız” dedi.

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