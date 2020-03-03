Rusya’dan Serakib’de askerî polis hamlesi

Daha önce Türkiye’nin operasyon yapmayı planladığı Menbiç ve Tel Rıfat’a askerî polislerini yönlendiren Rusya aynı hamleyi Serakib’de tekrarladı.

İdlib’in en stratejik bölgelerinden biri olan Serakib, yoğun hava saldırılarının ardından tekrar Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin eline geçmişken Rusya’dan kritik bir açıklama geldi. Independentturkish’in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı Serakib’e askerî polislerinin girdiğini duyurdu. Rusya, bu kararını “ilçenin güvenlik bakımından önemine” dayandırdı. Aslında Rusya’ya ait askerî polis teşkilatı Suriye’de ilk kez kullanılmıyor. Rusya, geçen yıl Türkiye’nin “kırmızı çizgi” olarak ilan ettiği Menbiç’te de aynı hamleyi yapmıştı.

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