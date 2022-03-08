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9 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

'Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasaklıyoruz'

08 Mart 2022, Salı 23:30
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşından dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Rusya ekonomisinin atardamarlarından birini hedef aldığını belirten Biden, "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek." dedi.

Biden, bu adıma ABD Kongresi ve halkından çok büyük destek olduğuna işaret ederek, "Biz bu adımı atarken Avrupalı ortaklarımızın ve müttefiklerimizin bizimle aynı pozisyonda olmamasını anlıyoruz. ABD, Avrupa'nın tamamından daha çok petrolü kendi ülkesinde üretiyor." diye konuştu.

Rusya, ABD'nin en çok petrol ve petrol ürünleri ithal ettiği 3. ülke

Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD geçen yıl petrol ve petrol ürünleri ithalatının çoğunu Kanada’dan gerçekleştirdi.

Kanada’yı Meksika takip ederken, Rusya ABD’nin geçen yıl en çok petrol ve petrol ürünleri ithal ettiği 3’üncü ülke konumunda yer aldı.

ABD’nin 2021’de Rusya’dan petrol ve petrol ürünleri ithalatı günlük 672 bin varili buldu.

ABD’nin petrol ve petrol ürünleri ithalatının yaklaşık yüzde 8’i Rusya’dan karşılandı.

Biden, Rusya'dan petrol, LNG ve kömür ithalatını yasaklayan kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararname ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek için kullandığı ekonomik kaynaklardan daha da mahrum bırakacağı aktarıldı.

ABD'nin kararının müttefikleri ve ortaklarının yanı sıra Kongre üyeleriyle yakın istişare içinde alındığı belirtilen açıklamada, ABD'nin güçlü yerel enerji altyapısı sayesinde bu adımı atabildiği, müttefiklerinin tamamının şu anda ABD'ye katılabilecek durumda olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Rus enerjisine olan bağımlılığı azaltmak ve Putin'in üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmek için ABD'nin müttefikleriyle birlikte çalıştığı bildirildi.

Başkan Joe Biden'ın imzaladığı kararnameyle ABD'ye Rus ham petrolü ile bazı petrol ürünlerinin, LNG'sinin ve kömürünün ithalatının yasaklandığı kaydedilen açıklamada, ABD'nin geçen yıl Rusya'dan günlük yaklaşık 700 bin varil ham petrol ve rafine edilmiş petrol ürünleri ithal ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu adım, Rusya'yı her yıl ABD'li sürücüler ve tüketicilerden elde edilen milyarlarca dolarlık gelirden mahrum bırakacak." ifadesi yer aldı.

ABD'nin Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni yatırımlarının da yasaklandığı vurgulanan açıklamada, Amerikalıların Rusya'da enerji üretimine yatırım yapan yabancı şirketleri finanse etmesine veya kolaylaştırmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

AA

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