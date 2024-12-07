Rusya’dan vatandaşlarına: Suriye’yi terk edin

Rusya’nın Şam Büyükelçiliği, Rus vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını istedi.
Rus haber ajansı TASS’ın aktardığına göre; Rusya’nın Şam Büyükelçilği, Suriye’de HTŞ liderliğindeki grupların ilerleyişinin ardından Rus vatandaşlarını ticarî uçuşlarla ülkeyi terk etmeye çağırdı. Büyükelçilik Telegram üzerinden yaptığı kısa açıklamada “zorlu askeri-politik durumu” gerekçe göstererek Rus vatandaşlarına “mevcut havaalanları üzerinden ticari uçuşlarla ülkeyi terk etmelerini” tavsiye etti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi