Rusya’dan vatandaşlarına: Suriye’yi terk edin

Rusya’nın Şam Büyükelçiliği, Rus vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını istedi.

Rus haber ajansı TASS’ın aktardığına göre; Rusya’nın Şam Büyükelçilği, Suriye’de HTŞ liderliğindeki grupların ilerleyişinin ardından Rus vatandaşlarını ticarî uçuşlarla ülkeyi terk etmeye çağırdı. Büyükelçilik Telegram üzerinden yaptığı kısa açıklamada “zorlu askeri-politik durumu” gerekçe göstererek Rus vatandaşlarına “mevcut havaalanları üzerinden ticari uçuşlarla ülkeyi terk etmelerini” tavsiye etti. Haber Merkezi Haber Merkezi

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