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8 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

Rusya’dan vatandaşlarına: Suriye’yi terk edin

07 Aralık 2024, Cumartesi 17:00
Rusya’nın Şam Büyükelçiliği, Rus vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını istedi.

Rus haber ajansı TASS’ın aktardığına göre; Rusya’nın Şam Büyükelçilği, Suriye’de HTŞ liderliğindeki grupların ilerleyişinin ardından Rus vatandaşlarını ticarî uçuşlarla ülkeyi terk etmeye çağırdı. Büyükelçilik Telegram üzerinden yaptığı kısa açıklamada “zorlu askeri-politik durumu” gerekçe göstererek Rus vatandaşlarına “mevcut havaalanları üzerinden ticari uçuşlarla ülkeyi terk etmelerini” tavsiye etti.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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