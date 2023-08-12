Rusya: Darbecilere müdahale etmeyin

Rusya, Batı Afrika liderlerini askeri müdahalede bulunmama yönünde uyardı.

Nijer’deki askeri darbe nedeniyle Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) ülkeye silahlı müdahale konusunda onay vermesi üzerine, Rusya bu durumun “uzun süreli bir çatışmaya” yol açabileceği uyarısında bulundu. ECOWAS liderleri, “mümkün olan en kısa zamanda” müdahaleye hazır bir askeri güç konusunda anlaştıklarını açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Cuma günü bir açıklama yaparak Batı Afrika ülkerini Nijer’e askeri birlik göndermemeleri yönünde uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Nijer’deki krize yönelik askeri bir çözüm, bu Afrika ülkesinde uzun süreli bir çatışmaya ve bir bütün olarak Sahra-Sahel bölgesinde durumun keskin bir şekilde istikrarsızlaşmasına yol açabileceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verildi. Moskova darbeyi resmen desteklemedi ancak Nijer’deki darbenin Rusya ile Batı’yı bir vekalet çatışmasında karşı karşıya getirme riski taşıdığı belirtiliyor. AA

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