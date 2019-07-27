Rusya destekli Esad rejimi İdlib'de sivilleri katletmeye devam ediyor

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları devam ediyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları sürüyor. Rejimin İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine hava saldırısında ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 27 sivil yaralandı. Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib'in Eriha ilçesi, Hama ilinin Morik ilçesi ile Amkiyye, Havvaş ve Ziyara köylerine hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi. Gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da Hama'nın Kefer Zita ilçesi ile Latmin köyüne yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejimin Eriha'ya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 27 sivil yaralandı. Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hafta başından bu yana gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında ölen sivil sayısı 90'a yükseldi. AA

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