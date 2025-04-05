Rusya: Filistin’in bütünlüğü korunmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Filistin yönetiminin başkanlığında Batı Şeria ve Gazze’nin idarî bütünlüğünün korunması gerektiğini belirterek, “Filistin halkının bağımsız ve egemen devletini kurma hakkının uygulanması, tüm Orta Doğu için sağlam güvenlik garantisi olacak” dedi.

Zaharova, mevcut sorunların güçle çözülemeyeceğini belirterek, “Kendi güvenliğini başkalarının güvenliği pahasına sağlama yönündeki girişimler, durumu daha istikrarsızlaştırıyor. Bu sebeple Filistin ile İsrail arasında müzakerelerin yeniden başlatılması için gerekli koşulların oluşturulması amacıyla bölgesel ve uluslararası işbirliğinin, arabuluculuğun yoğunlaştırılmasına büyük ihtiyaç var” dedi. AA

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