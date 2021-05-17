Rusya: Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan endişeliyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Filistin meselesinde gerilimin kontrolsüz artmasının tehlikeli olduğunu vurgulayan Peskov, "İsrail Hava Kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde küresel haber kurumlarının bulunduğu noktalara yaptığı saldırılardan ve ölen sivil sayısının artmasından endişeliyiz." dedi.

Peskov, Orta Doğu bölgesindeki güvenlik sisteminin "kırılgan" olduğuna dikkati çekerek "Bölgede yaşanan olayların güç senaryosu haline dönüşmesine izin verilmemesi önemlidir." diye konuştu.

Orta Doğu Dörtlüsü'nün (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) çok enerjik çaba sarf ettiğini belirten Peskov, birçok ülkenin "karşılıklı saldırıların durdurulması için hem İsrailliler hem de Filistinliler ile temaslarda" bulunduğunu söyledi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 200 kişi vefat etti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.