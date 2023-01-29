Rusya: Göz yumulmasın, gereği yapılsın

29 Ocak 2023, Pazar
Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konsolosluk şubesi önü de dahil Kopenhag’da Müslümanların mukaddes kitabı Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı bir dizi eylemin gerçekleştirildiği belirtildi.
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İnananların duygularıyla alenen alay edilen eylemlere Danimarka makamlarının göz yumduğu kaydedilen açıklamada, “(Bu eylemler) ifade özgürlüğü ve demokrasinin bir tezahürü değil, dinler arası nefreti ve medeniyetler arası çatışmayı körüklemek için hesaplanmış kaba ve cahilce bir provokasyondur.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, bu tür “maskaralıklara” yönelik fırsatların tamamen ortadan kaldırılması ve organizatörlerin sorumlu tutulması gerektiği kaydedildi.
Haber Merkezi
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