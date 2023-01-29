Rusya: Göz yumulmasın, gereği yapılsın

Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konsolosluk şubesi önü de dahil Kopenhag’da Müslümanların mukaddes kitabı Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı bir dizi eylemin gerçekleştirildiği belirtildi.

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