Rusya, Halep'te hastane bombaladı

Rus savaş uçakları, Suriye’de Halep şehir merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi’ne saldırdı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Çatışma sürüyor Suriye’nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım’da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım’da Halep’in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım’da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Silahlı gruplar, 30 Kasım’da Han Şeyhun ilçesini alarak İdlib’in genelinde hakimiyet sağlamıştı. AA

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