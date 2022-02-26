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26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Rusya halkı da savaş istemiyor

26 Şubat 2022, Cumartesi
PUTİN’İN UKRAYNA’YI ASKERÎ İŞGALİ TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ, RUSYA’DA DA SAVAŞ MUHALİFİ RUS HALKI TARAFINDAN PROTESTO EDİLİYOR.

Savaşı durdurun, barışa şans verin

 

“BU BİZİM DEĞİL PUTİN’İN SAVAŞI”

RUS Lider Putin’n Ukrayna’yı askerî işgali, başşehir Moskova başta olmak üzere, Rusya’nın çeşitli şehirlerindeki meydanlarda protesto ediliyor. Binlerce protestocu “Savaşa Hayır”, “Savaş İstemiyoruz”, “Bu bizim değil Putin’in Savaşı” pankartlarıyla Putin aleyhinde sloganlar atarken, Rus polisinin 2 bine yakın protestocuyu gözaltına aldığı bildirildi.

“SAVAŞI DURDURUN” İMZA KAMPANYASI

ÜLKEDE sanatçılar, gazeteciler, bilim insanları imza kampanyası başlatarak "Savaşı durdurun" çağrısı yaptı. Bu protestoya katılanlardan biri de eski Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov. Putin'in durulması için çağrıda bulunan Kasparov, “Mücadele zamanı” derken, Rus millî futbolcu Smolov da “Savaşa Hayır” mesajını paylaştı.

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Rus halkı da savaş istemiyor

Rusya halkı, insan hakları aktivistleri, gazeteciler ve bilim insanları “Savaşa hayır” çağrısı yapıyor.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı “özel operasyon” sürerken savaş karşıtları Rusya’da Savaşa Hayır sloganıyla eylemler ve imza kampanyaları düzenliyor. Ülkede sanatçılar, gazeteciler, bilim insanları imza kampanyası başlatarak “Savaşı durdurun” çağrısı yaptı. Moskova, St Petersburg, Krasnodar, Ekaterinburg kentleri başta olmak üzere ülkede dün başlayan savaş karşıtı eylemlerde gözaltına alınanların sayısının ise 2 bine yaklaştığı duyuruldu. Rusya’nın başşehri Moskova’da, ülkenin 2. büyük kenti St. Petersburg ve önde gelen diğer şehirlerde, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla Ukrayna’ya gerçekleştirilen askeri operasyon protesto edildi. Meydanlarda toplananlar savaş karşıtı pankartlar açtı ve sloganlar attı. Gösterilerde Devlet Başkanı Putin aleyhine de slogan atıldı. Bazı gösterilerde polisle protestocular arasında arbede yaşandı ve göstericilerden gözaltına alınanlar oldu.

Mücadele zamanı

Eski Dünya Satranç Şampiyonu Rus Garry Kasparov, sosyal medya hesabından ülkesinin Ukrayna’ya askeri müdahalesini eleştirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in durulması için çağrıda bulundu. Yaptığı paylaşımda, ülkesi Rusya’yı ve Putin’i eleştiren Kasparov, Ukrayna’nın askerî olarak derhal desteklenmesini istedi. “Putin’in savaş makinesini iflâs ettirin. Rusya’nın ekonomisini dondurun ve el koyun” ifadelerini kullanan ünlü satranç şampiyonunun paylaşımında öne çıkan mesajları şöyle: “Ukrayna’yı askeri olarak, derhal destekleyin... Rusya’yı her uluslar arası ve finans kuruluşundan kovun. PACE, Interpol gibi... Rusya’dan gelen tüm büyükelçileri geri yollayın... Putin’in küresel propaganda makinesinin tüm unsurlarını yasaklayın... Diktatörün yalan ve nefret yaymasına yardım etmeyi bırakın... Putin’in uşaklarını özgür dünyada ifşa edin ve onlara karşı hareket edin... Rus petrol ve gazını almayın. OPEC’e baskı yapın, üretimi artırın... Maliyetlerin, fedakarlıkların olacağını kabul edin... Mücadele zamanı.”

Dünya da tepkili

Şili’nin başşehri Santiago’da Rusya’nın Ukrayna’ya askerî müdahalesi protesto edildi. Rusya büyükelçiliği önünde toplanan Ukrayna vatandaşları pankartlarla Rusya’ya tepki gösterdi. Meksika’nın başkenti Meksiko’da Rusya’nın Ukrayna’ya askerî müdahalesi protesto edildi. Rusya büyükelçiliği önünde toplanan Ukrayna vatandaşları pankartlarla Rusya’ya tepki gösterdi. New York’ta yaşayan Ukraynalılar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıları Rus Başkonsolosluğu ve Beyaz Saray önünde protesto etti. Polonya’nın başkenti Varşova’da da Rusya Büyükelçiliği önünde Ukrayna’ya askerî müdahale protesto edildi.

‘Savaşa hayır’

Rusya Millî Futbol Takımı oyuncusu Fedor Smolov, ülkesinin Ukrayna’ya askerî müdahalesini sosyal medya hesabından eleştirdi. 32 yaşındaki Rus forvet oyuncusu, sosyal medyadan, Rusya’nın Ukrayna’ya askerî müdahalesi hakkında paylaşımda bulundu. Sosyal medya paylaşımında, Rusça “Savaşa Hayır” yazan Smolov, Ukrayna bayrağı emojisi de ekleyerek Ukrayna’ya destek verdi.

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