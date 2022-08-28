"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Rusya: Helikopterlerin onarıldığı fabrika tesislerini vurduk

28 Ağustos 2022, Pazar 20:00
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Zaporijya kentindeki "Motor Sich" fabrikasında helikopterlerin onarıldığı tesislerin, yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna'da savaşta Rus ordusunun faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 95. Hava Taarruz Tugayının geçici pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırıda 95 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 10 zırhlı araç ve otomobilin yok edildiğini ileri süren Konaşenkov, Artyomovsk 241. Bölgesel Savunma Tugay birliklerinin yüzde 60 kayıp verdiğini iddia etti.

Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki Slavyansk yerleşim biriminin yakınlarında yüksek hassasiyetli silahla saldırı sonucu eğitim gören 100'den fazla askerin etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri sanayi unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Zaporijya kentindeki Motor Sich fabrikasında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin onarıldığı üretim tesisleri yüksek hassasiyetli silahla vuruldu." dedi.

Ayrıca, son 24 saatte 3 yönetim merkezine yönelik saldırının düzenlendiğini aktaran Konaşenkov, Dnipro bölgesinde petrol deposu ve 8 mühimmat deposunun imha edildiğini söyledi.

Ukrayna ordusuna ait 6 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydeden Konaşenkov, 28 "HIMARS" ve "Olha" çok namlulu roketatar füzenin ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Konaşenkov, "Ukrayna'da şimdiye kadar 274 uçak, 148 helikopter, 1826 insansız hava aracı, 370 hava savunma füze sistemi, 4 bin 400 tank ve zırhlı araç, 822 çok namlulu roketatar, 3 bin 349 obüs ve havan topu, 5 bin 95 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırılar

Kiev yönetiminin, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik kışkırtıcı eylemlere devam ettiğini savunan Konaşenkov, "Ukrayna ordusunun topçu birliklerinin son 24 saatte 2 kez ateş açtığı kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Santrale yönelik saldırıların Dnipro bölgesinde Maryivka yerleşim biriminin yakınlarından yapıldığına dikkati çeken Konaşenkov, santralin bulunduğu bölgede radyasyonun normal seviyede olduğunu söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İddialar örtülmesin hukuk devreye girsin

    Ölü sayısının 1061'e yükseldiği Pakistan'da son durum?

    Kayyıma yargı zırhı, yolsuzlukları arttırır

    Haftanın karşılaşması 0-0 tamamlandı

    Kahramanmaraş'taki yangın kontrol altına alındı

    Rusya: Helikopterlerin onarıldığı fabrika tesislerini vurduk

    Japonya'da 1,8 milyon dolarlık cenaze bütçesi tartışması

    İspanya'da Iberia Express de grev kararı aldı

    'Ülkemizi ve Trablus'u onur ve şerefimizle koruyacağız'

    "Sıcak ödemi" teşhisi konuldu

    Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı 32 oldu

    İkinci elde fiyatlar düşebilir

    İstanbul’dan kaçış

    Maaş zamları vergiye gidiyor

    Binlerce genç döviz mağduru

    Kira artışları herkesi bunalttı

    9 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

    Savcılık harekete geçmeli

    İnşaattan düşen 15 yaşındaki çocuk öldü

    Guterres'ten Libya çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İddialar örtülmesin hukuk devreye girsin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kayyıma yargı zırhı, yolsuzlukları arttırır
    Süleyman KÖSMENE

    Musibetlerden mesaj ve müjde
    Şükrü BULUT

    Terbiyede istibdat ile anarşizm arasında kalmış gençliğimiz…
    Yeni Asya'dan Size

    1 Eylül’de 4 liraya çıkıyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Sesim yetişse küre-i arza bağırarak derim ki...
    Ali FERŞADOĞLU

    King, Nursî ve Gandhi
    Genel

    Ölü sayısının 1061'e yükseldiği Pakistan'da son durum?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir Murad-ı nâ-murad

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.