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11 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

'Rusya hiçbir mutabakata uymuyor'

11 Mayıs 2019, Cumartesi 13:36
SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun saldırılarına son vermesini isteyerek uluslararası toplumu göreve çağırdı. Rusya'yı da eleştiren Mustafa, "Rusya hiçbir mutabakata uymuyor. Rejimi korumak için askeri çözümü tercih etti." dedi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun saldırılarına son vermesini isteyerek uluslararası toplumu göreve çağırdı.

SMDK Başkanı Mustafa, Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi"ne yönelik yoğun saldırılarını değerlendirdi.

Mustafa, "İdlib'de çocuklar ve hastaneler hedef alınıyor. Rejim ve destekçileri İdlib'i bombalıyor. Rusya bu yöntemi Suriye'deki halk ayaklanmasını yok etmek için 2015'ten beri uyguluyor. Dera ve diğer illerde de aynısını yapmıştı." dedi.

"İdlib'e yönelik saldırılar bütün ülkeler için ters sonuçlar oluşturacak. Sivillerin hedef alınmasıyla insani kriz daha da büyüyecek. Avrupa'ya yeni ve daha büyük göç dalgaları ortaya çıkacak." diyen Mustafa şunları kaydetti:

"Askeri çözümden yana olan Rusya'nın Suriye krizine yönelik yürüttüğü politikada bellidir. Dolaysıyla Gerginliği Azaltma mutabakatına etkisi olan ülkelerin bu anlaşmayı koruması gerekiyor. Askeri muhalifler İdlib'i sonsuza kadar savunacaktır, dolayısıyla Rusya ve İran için orayı ele geçirmesi kolay olmayacaktır."

Mustafa, rejim ve destekçilerinin saldırıları sonucu on binlerce ailenin ülkenin kuzeyine göç ettiğini vurgulayarak, "Rusya hiçbir mutabakata uymuyor. Rejimi korumak için askeri çözümü tercih etti. Uluslararası toplum İdlib'e saldırıların durdurulması için harekete geçmeli." şeklinde konuştu.

"Gözlem noktaları, rejimin İdlib'e ilerleyişini engelleyecek kalkandır"

İdlib'de Astana görüşmeleri kapsamında kurulan Türk gözlem noktalarında bölgeden çekilmeyeceğini ve görevini sürdüreceğine inandıklarını belirten Mustafa, "Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktaları, rejimin İdlib'e ilerleyişini engelleyecek kalkandır. Bu gözlem noktalarının görevi ateşkes ihlallerini tespit etmektir." diye konuştu.

Mustafa, "Türkiye bölgede etkili bir ülke. Rejimin bölgedeki Türk gözlem noktalarına yönelik saldırıları ise Türkiye'ye siyasi tavizler vermesi için yapılan bir baskı aracıdır. Rusya da bunu yapmaktadır."

Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğunu kaydeden Mustafa, "Münbiç yol haritasını destekliyoruz. İnşallah en yakın zamanda hayata geçer. Türkiye ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı terör örgütlerinin varlığını SMDK olarak biz de istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Suriye, İdlib, rejim
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