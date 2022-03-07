Rusya ile Ukrayna 3. kez görüştü: Hangi kararlar alındı?

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu, Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirildi.

Belarus'un Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesine Ukrayna heyeti helikopterle geldi.

Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak'ın başkanlık ettiği toplantı sonrasında taraflar açıklama yaptı.

"İnsani koridorlar konusunda olumlu sonuçlar alındı"

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üçüncü tur müzakerelerin sona erdiğini belirterek, insani yardım koridorları konusunda olumlu gelişmeler olduğunu ifade etti. Podolyak, "Koridorlar konusunda bazı olumlu sonuçlar aldık. Bunlarda değişiklikler yapılacak ve insanlara daha etkili yardımlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun, henüz durumun çözümünü iyileştirecek önemli ölçüde sonuçlar getirmediğini vurguladı.

Rusya ile müzakerelerde ateşkes de dahil sorunun çözümüne dair yoğun istişarelerde bulunulduğunu bildiren Podolyak, "Çözümün temel siyasi kısmı, ateşkes ve güvenlik garantileri ile birlikte yoğun istişarelerle devam edecek." dedi.

Zelenskiy, sonuç elde edilene kadar Rusya ile müzakerelere devam edeceklerini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sonuç elde edilene kadar Rusya ile müzakerelere devam edeceklerini belirtti.

Zelenskiy, Telegram'dan paylaştığı video mesajında, Rus ordusuna karşı mücadele etmeye devam ettiklerini belirtti.

Kendisinin başkent Kiev'de bulunduğunu vurgulayan Zelenskiy, Rus ve Ukrayna heyetleri arasında 3. tur müzakerelerin Belarus'ta dün yapıldığına dikkati çekti.

Zelenskiy, şunları kaydetti:

"3. tur müzakerelerin son olduğunu söylemek isterdik ancak gerçekçiyiz. Bu nedenle, halka 'bu şekilde barışa varacağız' demek için yol bulana kadar müzakerelerde konuşacağız ve ısrar edeceğiz."

Ayrıca, Zelenskiy'nin, uluslararası barış operasyonlarında yer alan askeri birliklerin askeri eylemler için çağırılması yönünde kararname imzaladığı belirtildi.

"İnsani yardım koridorları 8 Mart'ta çalışacak"

Rus heyeti başkanı Medinskiy ise, ikinci tur görüşmelerinde mutabakata varılan insani yardım koridorları ile ilgili sorunlar üzerinde uzun süre konuşulduğunu belirterek, "İnsani yardım koridorlarının yarından itibaren çalışacağını umuyoruz. Ukrayna tarafı bize bu konuda güvence verdi." dedi.

Askeri, siyasi konuları da istişare ettiklerini dile getiren Medinskiy, ancak görüşmelerin zor ilerlediğini ifade etti. Medinskiy, "Olumlu şeyler hakkında konuşmak için şimdilik erken." diye konuştu.

Medinskiy, müzakerelere taslak anlaşma içeren belgeler getirdiklerini kaydederek, "Ancak Ukrayna tarafı, tüm bu belgeleri, analiz etmek için aldı, bir şey imzalayamadı. Bu konuya muhtemelen bir sonraki görüşmede döneceklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam edeceğini kaydeden Medinskiy, "Müzakerelerden beklentilerimiz karşılanmadı. Ancak bir dahaki sefere daha anlamlı adımlar atacağımızı umuyorum." dedi.

Rusya Ukrayna’ya karşı savaşı durdurmak için bazı şartlar öne sürüyor.

Ukrayna'nın herhangi bir ittifaka katılma hedefini reddetmesi yönünde anayasayı değiştirmesini, yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Rus toprağı olduğunu, ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasını isteyen Rusya, bu şartların kabul edilmesi halinde çatışmaları hemen durduracağını vurguluyor.

Rusların ültimatomlarına karşı olduğunu belirten Kiev yönetimi, Ukrayna topraklarında çatışmaların durması, Rus askerlerinin Kırım ve Donbas dahil Ukrayna topraklarını tamamen terk etmesini istiyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ilk tur müzakereleri, 28 Şubat'ta, Belarus'un Ukrayna ile sınırındaki Gomel bölgesinde gerçekleşmiş ve 5 saat sürmüştü.

Çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakereler zaman zaman ara verilerek devam etmişti.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu da 3 Mart'ta Belarus sınırındaki Brest'te yapılmıştı.

Belarus'un Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesinde gerçekleşen müzakereler sonunda taraflar, görüşmelerin devamına karar vermişti.

Ukrayna-Rusya görüşmesinde, tarafların, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardığı bildirilmişti. Tahliyelerin yapılacağı bölgelerde, geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya varılmıştı.