Rusya: IŞİD Fırat’ın doğusunda yeniden canlanabilir

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Stanislav Gacimagomedov, IŞİD’in Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarında yeniden canlanabileceğini belirtti.

8. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuşan Gacimagomedov, “Fırat’ın doğusu izole bölge olmaya devam ediyor. Bu da orada halk arasında, Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan ayrılıkçı fikirlerin yükselmesi ve IŞİD’in yeniden canlanması için ön koşullar yaratıyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Fırat’ın doğusunda, özellikle Hacin’deki operasyonu tamamlaması bağlamında, ulaşım altyapısının restorasyonunun özel önem kazandığını söyleyen Rus yetkili, bunun, Suriyelilere hareket etme fırsatını vereceğini ve Fırat’ın iki kıyısında yaşayanlar arasındaki ilişkilerin onarılmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Gacimagomedov, “Rusya, Fırat’ta oto köprüsü inşa etme yönünde defalarca girişimde bulundu ama bu girişimler ABD ve kontrol altındaki güçler tarafından reddedildi. Benzer adımlar BM aracılığıyla da atılıyor ama durum halen çözüme kavuşturulmuş değil” diye ekledi.

Başkan Yardımcısı ayrıca Suriye’nin el-Haseke bölgesinde DSG’nin kontrolündeki El-Hol sığınmacı kampındaki ağır insani durumun devam ettiğini de sözlerine ekledi.