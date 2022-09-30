Rusya, Karadağ'daki konsolosluk hizmetlerini süresiz durdurdu

Rusya'nın Podgorica Büyükelçiliği, Karadağ'da 6 diplomatının istenmeyen kişi ilan edilmesi üzerine, konsolosluk hizmetlerini durdurduğunu açıkladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Karadağ Dışişleri Bakanlığınca 6 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesi üzerine, konsolosluk hizmetlerinin süresiz durdurulduğu ifade edildi. Karadağ hükümetinin "düşmanca" tavrı karşısında böyle bir karar alındığına işaret edilen açıklamada, "30 Eylül 2022 itibarıyla konsolosluk hizmetlerimizi durduruyoruz. Konsolosluk işlemleriniz için komşu ülkelerin büyükelçiliklerine başvurabilirsiniz." denildi. Karadağ Dışişleri Bakanlığı, birkaç saat önce, 6 Rus diplomatı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere aykırı davranmaları nedeniyle istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurmuştu. AA

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