Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemi imha edildi - ABD: Patriot sistemi çalışabilir durumda

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 5 fırlatma rampasının ve bir adet çok işlevli radar istasyonunun hipersonik "Kinjal" füzesiyle vurularak imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev’de bulunan Patriot hava savunma sisteminin dün Rusya tarafından vurulmasına ilişkin detaylara yer verildi. Söz konusu bilgilerin “güvenilir ve teyitli” olduğunun vurgulandığı açıklamada, “16 Mayıs’ta, hipersonik Kinjal füzesi Kiev'de bulunan ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 5 fırlatma rampasını ve bir adet çok işlevli radar istasyonunu tümüyle imha etmiştir.” denildi. Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini vurduklarını bildirirken, ABD’li yetkililer ise sistemde hasarın meydana geldiğini ancak başta radar bileşenleri olmak üzere sistemin çalışmaya devam ettiğini kaydetmişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı, daha önce, Patriot sistemlerinin ABD, Hollanda ve Almanya’dan geldiğini belirtmişti. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk da 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde Patriot sistemiyle Rusya'ya ait Kinjal hipersonik füzesini düşürdüklerini açıklamıştı. *** ABD: Ukrayna’da vurulan Patriot sistemi çalışabilir durumda ABD’li bir yetkili Ukrayna’da Rusya’nın hedef aldığı Patriot hava savunma sisteminin hafif hasar alsa da şu anda çalışabilir durumda olduğunu açıkladı. Rusya’nın, hipersonik "Kinjal" füzesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini vurduklarını duyuran üzerine AA muhabirine açıklama yapan ABD’li bir yetkili, Ukrayna’da bir Patriot sisteminin hedef alındığını doğruladı. Yetkili, yapılan değerlendirmede sistemin hafif hasar aldığının ancak halen çalışabilir durumda olduğunun belirlendiğini dile getirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, hipersonik "Kinjal" füzesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini vurduklarını bildirmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise 10 Mayıs'ta Ukrayna ordusunun Patriot füzesi ile Rusya’ya ait Kinjal hipersonik füzesini vurduğunu açıklamıştı. AA

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