"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemi imha edildi - ABD: Patriot sistemi çalışabilir durumda

18 Mayıs 2023, Perşembe 01:30
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 5 fırlatma rampasının ve bir adet çok işlevli radar istasyonunun hipersonik "Kinjal" füzesiyle vurularak imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev’de bulunan Patriot hava savunma sisteminin dün Rusya tarafından vurulmasına ilişkin detaylara yer verildi.

Söz konusu bilgilerin “güvenilir ve teyitli” olduğunun vurgulandığı açıklamada, “16 Mayıs’ta, hipersonik Kinjal füzesi Kiev'de bulunan ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 5 fırlatma rampasını ve bir adet çok işlevli radar istasyonunu tümüyle imha etmiştir.” denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini vurduklarını bildirirken, ABD’li yetkililer ise sistemde hasarın meydana geldiğini ancak başta radar bileşenleri olmak üzere sistemin çalışmaya devam ettiğini kaydetmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, daha önce, Patriot sistemlerinin ABD, Hollanda ve Almanya’dan geldiğini belirtmişti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk da 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde Patriot sistemiyle Rusya'ya ait Kinjal hipersonik füzesini düşürdüklerini açıklamıştı.

***

ABD: Ukrayna’da vurulan Patriot sistemi çalışabilir durumda

ABD’li bir yetkili Ukrayna’da Rusya’nın hedef aldığı Patriot hava savunma sisteminin hafif hasar alsa da şu anda çalışabilir durumda olduğunu açıkladı.

Rusya’nın, hipersonik "Kinjal" füzesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini vurduklarını duyuran üzerine AA muhabirine açıklama yapan ABD’li bir yetkili, Ukrayna’da bir Patriot sisteminin hedef alındığını doğruladı.

Yetkili, yapılan değerlendirmede sistemin hafif hasar aldığının ancak halen çalışabilir durumda olduğunun belirlendiğini dile getirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, hipersonik "Kinjal" füzesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini vurduklarını bildirmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise 10 Mayıs'ta Ukrayna ordusunun Patriot füzesi ile Rusya’ya ait Kinjal hipersonik füzesini vurduğunu açıklamıştı.

 

 

AA

Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan’daki çatışmalar 33 gündür devam ediyor

    Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemi imha edildi - ABD: Patriot sistemi çalışabilir durumda
    📷

    Hayatını depremzedelere adadı

    Real Madrid'i 4-0 yenen Manchester City, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in rakibi oldu

    Yetişkinler hipertansiyonu olduklarından habersiz

    'Seçmenin tercih hürriyeti sınırlandı'

    İddialar çok vahim

    Bu yüzyılın salgını: Dijital Demans

    Otobüs ve uçak bileti fiyatları yarışıyor

    Kira isterken mal sahipleri de vicdanlı olmalı

    İsrail suçunu kabul etti

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    İstanbul Havalimanı'nda sandıklar yeniden kuruldu

    Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    BM: Rekor hava sıcaklıkları kapıda

    Şehitlerimizi dualarla ebedi yolculuklarına uğurladık

    Sırbistan'da "bomba ihbarı" nedeniyle bazı okullar tahliye edildi

    İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı

    En çok turist ağırlayan 4. ülke olduk

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Oy hırsızlığı”
    Genel

    İddialar çok vahim
    Mikail YAPRAK

    Sultan Süleyman’a kalmayan dünya
    Ahmet BATTAL

    Adalet talebi artarak devam etmeli
    Cevher İLHAN

    İkinci tur seçim stratejisi
    Faruk ÇAKIR

    Siyasete kapılmayan hocalar
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin ‘din adına’ siyaset yapanlara karşıyız!?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sorumluluk yatıştırmayı gerektirir
    Risale-i Nur'dan

    “Durmadan, dinlenmeden, yılmadan hizmet...”
    Süleyman KÖSMENE

    Adaletsiz güç zehirler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.