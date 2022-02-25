Rusya, Kiev'i roketlerle vurdu

Rusya, üç cepheden gerçekleştirdiği Ukrayna işgali ile Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük savaşı başlattı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askerî harekâtın ikinci gününde ülkenin başşehri Kiev, roketlerle vuruldu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın Kiev’e roket saldırılarını Nazi Almanya’sı dönemine benzetti. En son başşehir Kiev’in buna benzer bir durumu 1941’de Nazi Almanya’sı saldırdığında yaşadığına dikkati çeken Kuleba, “Ukrayna o şeytanı yendi ve bunu da yenecek. Putin’i durdurun. Rusya’yı izole edin. Bütün ilişkileri kesin. Rusya’yı her yerden atın” değerlendirmelerinde bulundu. AA

Okunma Sayısı: 185

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.