Rusya: Libya’da uçuşa yasak bölgeye karşıyız

Türkiye’nin Libya’daki iç savaşı Trablus hükümetinin lehine çevirmek için asker göndermeyi planladığı bir dönemde Rusya’dan uyarı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, uluslararası aktörlere Libyalı taraflara ateşkes amacıyla nüfuz etme çağrısı yaptı. Lavrov, Moskova’nın Libya’da uçuşa yasak bölge kurulmasına karşı olduğunu da söyledi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le Moskova’daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, “Libya’da uçuşa yasak bölge kurma fikrine gelirsek, bu çok kötü bir düşünce. Zira 2011’de NATO, BM Güvenlik Konseyi tam da bu kararı aldıktan sonra Libya’yı bombalamaya başlamıştı. NATO’lu meslektaşlarımız, anlaşma yapma konusunda güvenilmez olduklarını bir kez daha kanıtlayarak kendilerini itibarsızlaştırmış ve bu kararı en ciddi biçimde ihlal ederek Libya’yı bombalamaya başlamıştı” dedi. Lavrov, krizin nasıl aşılacağına yalnızca Libya halkının kendisinin karar verebileceğini sözlerine ekledi. AA

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