"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2022 SALI - YIL: 53

Rusya, Mariupol şehrine yoğunlaştı

21 Mart 2022, Pazartesi 22:00
Rus ordusunun, Ukrayna topraklarında başlattığı savaşta, Azak Denizi’ne kıyısı olan Mariupol şehrini ele geçirmek için verdiği mücadele dikkat çekiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla 24 Şubat’ta başlayan savaşta, Rus güçlerinin en yoğunlaştığı hedeflerden birisi Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki Mariupol kenti oldu.

 

Ülkenin doğusundaki Donetsk idari sınırları içerisinde yer alan ve Rus ayrılıkçıların değil ancak Kiev yönetiminin kontrolünde olan Mariupol, günlerdir Rus güçlerinin kuşatması altında.

 

Ukrayna ordusunun günlerdir savunmaya devam ettiği şehir, ağır silahlarla Rus birlikleri tarafından vuruluyor. Ağır silahlarla yapılan saldırılar nedeniyle şehir, harabeye dönmüş durumda. Şehirdeki çok sayıda sivil, haftalardır sığınaklarda yaşıyor. Sivillerin tahliyesi için kurulan insani koridorların işlememesi nedeniyle iki ülke birbirini suçluyor.

Bir süre önce yine Azak Denizi’ne kıyısı olan liman şehirlerinden Berdyansk’tan sonra Mariupol’ün kıyı kesimlerinin de Rusların eline geçmesiyle Ukrayna’nın Azak Denizi ile kıyısı kalmadı. Ancak Rusya, Ukrayna ordusunu şehirden çıkaramadı. Moskova yönetimi, uzun zamandır tamamen ele geçiremediği Mariupol için yerel yöneticilere şehri terk etme, askerlere ise silahları bırakmaları için süre koydu. Kiev yönetimi, buna savaşacakları mesajıyla cevap verdi.

Coğrafi konumu, hem stratejik hem ekonomik olarak önemli

Mariupol, coğrafi konum itibarıyla stratejik ve ekonomik önem taşıyor. Donetsk bölgesinin en büyük şehirlerinden biri olan Mariupol’de Azak Denizi’nin en büyük ve donanımlı limanı bulunuyor.

Limandaki derin rıhtımlar nakliyecilik açısından önemli imkanlar sağlıyor. Rusya’nın Azak Denizi’ndeki diğer limanlarının kapasitesi, bu liman ile kıyaslandığında sınırlı kalıyor.

Karadeniz’e Ukrayna’nın açılan önemli kapılarından biri olan Mariupol’ün Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ile yakın mesafesi de dikkat çekiyor. Bu limandan Donbas bölgesi ve Kırım arasındaki deniz taşımacılığı ve sevkiyat süresi önemli ölçüde azalıyor.

Rusya yanlısı ayrılıkçılara gelir kapısı olacak

Diğer yandan Rus ordusunun şehri tamamen alması Mariupol ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların elindeki Luhansk ve Donetsk şehirleri kara yoluyla birbirine bağlanmış olacak. Aynı zamanda Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Azak Denizi'ne ulaşmış olacak.

Kırım'ın kuzeyindeki Herson'un da Rusların elinde olduğu düşünüldüğünde, Rusya Mariupol'ün alınmasıyla yasa dışı ilhak edilen Kırım ile Kerç köprüsü dışında bir kara yolu bağlantısı daha kurmuş olacak.

Mariupol'ün düşmesi durumunda Rusya, Azak Denizi'ni bir iç deniz gibi kullanabilecek, Kırım Yarımadası'yla karadan bağlantı kuracak.

Mariupol, stratejik öneminin yanı sıra Ukrayna’da önemli bir sanayi merkezi. Önemli metalürji işletmelerinin yoğun olduğu şehirdeki bazı demir-çelik şirketleri, Ukrayna için stratejik önem taşıyor. Bu yüzden bu şehrin ele geçirilmesi halinde sözde ayrılıkçı yönetimler için ciddi gelir kaynağı sağlanmış olacak.

AA

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları 8. soykırım olarak tanımladık

    Dünün mazlumları, bugünün zalimleri

    'Bunun için herkesi yok etmek gerekiyor'

    Çay lüks oldu

    Karada ve havada zam yarışı

    Rusya, Mariupol şehrine yoğunlaştı

    Son 24 saatte 80 kişi vefat etti, 14 bin 933 vaka kayıtlara geçti

    Hangi il ve ilçelerde eğitime 'kar' arası verildi?

    132 yolcuyu taşıyan China Eastern Havayolları'na ait uçak düştü

    Gübre yüzde 153 zamlandı

    Hak yiyene yuh olsun

    Asgari ücret yeniden belirlenmeli

    Abluka altındaki Gazze'de su sıkıntısı yaşanıyor

    Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    "Rus ordusu 15 bin asker kaybetti"

    Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

    Brüksel'de diplomasi trafiği

    Çin'de 133 yolculu uçak düştü

    Ukrayna, Rusya'nın "Mariupol'den çıkın" teklifini reddetti

    ABD, Arakan'da Müslümanlara yönelik soykırımı tanıyacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Başörtülüye başörtülü polis şiddeti ve ötesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    AB süreci ve AKMHP iktidarı
    Osman ZENGİN

    Çanakkale geçilseydi, Ayasofya kapanacaktı!
    Genel

    Dünün mazlumları, bugünün zalimleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Tahkikî iman nasıl anlaşılır?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Siz sadece şerh ve izah edin”
    Yasir Özer

    Bediüzzaman Hazretlerinin kabri (1)
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sömürgecilikten kurtulmak hiç kolay değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.