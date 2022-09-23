Rusya, Müslümanları askere çağırıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin’in kısmi seferberlik kararı aldı. Daha önce askerlik hizmeti yapmış 300.000 erkek askere çağrıldı.

Seferberlik kararının uygulandığı ilk gün sosyal medyada paylaşılan çoğu görüntü Müslüman ve etnik azınlıkların yaşadığı kırsal ve yoksul bölgelerden geldi. Serbestiyet’in haberine göre, Rusya uzmanları ve etnik azınlık hakkı savunucuları, seferberlik kararının Moskova, St. Petersburg gibi büyük şehirlerde hafif uygulandığını, fakat Yakutistan, Dağıstan, Çeçenistan gibi bölgelerde yoğun bir şekilde uygulandığını belirtiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin’in kısmi seferberlik kararı uygulanmaya başladı.

Rusya uzmanları seferberlik kararının yoğun bir şekilde başta Müslüman ve Türk kökenliler olmak üzere etnik azınlıkların yaşadığı bölgelerde uygulandığına dikkat çekti. Gün boyu sosyal medyada paylaşılan askere alma görüntüleri Yakutistan, Dağıstan ve Çeçenistan gibi etnik azınlıkların yoğun yaşadığı fakir bölgelerden geldi. Kamil Galeyev, Sam Greene, Bakhti Nishanov gibi Rusya uzmanları seferberlik kararlarının özellikle etnik azınlıklara uygulandığını ileri sürdü, bu bölgeler ve yoksul kesimlerin yaşadığı kentlerdeki seferberlik görüntülerinin sayısının fazla olmasına dikkat çekti.

Haber Merkezi