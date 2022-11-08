"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Rusya'nın 1 günde 50'den fazla yerleşim yerini bombaladı

08 Kasım 2022, Salı 09:20
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin bugün Ukrayna'da 50'den fazla yerleşim yerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rus kuvvetlerinin bugün de ülkesinin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirterek, "Bugün işgalciler ülkemizde 50'den fazla yerleşim yerini vurdu." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın saldırılarına gittikçe daha etkili bir şekilde karşılık verdiklerini ifade eden Zelenskiy, "Hava savunmamızı önemli ölçüde güçlendirecek yeni sistemler de aldık. Ukrayna hava sahası elbette yüzde yüz korunmuyor ama yavaş yavaş hedefimize doğru ilerliyoruz." diye konuştu.

Ülkesindeki cephelerin güney ve doğu taraflarında sürdürdükleri karşı saldırı operasyonu kapsamında ilerlemeye devam ettiklerini, en yoğun çatışmaların Donetsk'te yaşandığını kaydeden Zelenskiy, Rus güçlerin Donetsk cephesinde büyük kayıplar verdiğini iddia etti.

Ukrayna'ya karşı savaşan Rus askerlerine seslenen Zelenskiy, onları Ukrayna ordusuna teslim olarak hayatlarını kurtarmaları çağrısında bulundu.

Ukrayna'da stratejik öneme sahip "Motor Sich", "KrAZ", "Ukrnafta", "Ukrtatnafta" ve "Zaporijya Transformer" firmalarının devletin kontrolüne geçmesine karar verdiklerini kaydeden Zelenskiy, söz konusu firmaların altyapılarının ordunun teknik ihtiyaçlarını karşılayacağını dile getirdi.

Zelenskiy, Mısır'da, Birleşmiş Milletler İklimDeğişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nın (COP27) devam ettiğini hatırlatarak, iklime "önem" veren tüm tarafları Ukrayna'da savaş başlatan Rusya'ya tepki vermeye davet etti.

AA

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'da gündem Ulusal Meclis'in feshedilme ihtimali

    Rusya'nın 1 günde 50'den fazla yerleşim yerini bombaladı

    Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' çağrısı: Bebeklere ne cevap vereceğiz?

    Yeni ekonomik model de fiyasko
    📷

    Gündoğmuş’da hizmet merkezi açıldı

    Kosova ve Sırbistan'a "gerginliği artırmayın" çağrısı

    Fenerbahçe Sivasspor'u tek golle geçti

    Musk'tan Cumhuriyetçilere oy verin çağrısı

    Biden, Netanyahu'yu tebrik etti

    Bir aile daha Diyarbakır Annelerinin arasına katıldı

    Çin'in 3. büyük şehri en büyük salgın dalgasıyla karşı karşıya

    Meta işten çıkarmalara hazırlanıyor

    Ağrı'daki feci kazada 7 kişi öldü, 18 kişi yaralandı: Yaralanan yolcular kaza anını anlattı

    'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatının detayları belli oldu

    Dışişleri Bakanlığı: İdlib’deki saldırıları şiddetle kınıyoruz

    İnsanca yaşamak, göçmenlerin de hakkı

    Bu anlar hayatımın en güzel günleri

    Basın özgürlüğü olmadan demokrasi ilerleyemez

    6’lı masanın seçim beyannamesi ay sonu açıklanacak

    İstanbul’da ekmek 7,5 TL olabilir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hani HDP teröristti?
    Süleyman KÖSMENE

    Ay tutulması ve Hüsuf namazı
    Ahmet BATTAL

    Bozdağ Menderes’in nesi olur?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Bir tek saat, beş vakit namaza kâfi gelir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasete her şeyi fedâ edenler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yeni ekonomik model de fiyasko
    Faruk ÇAKIR

    İsviçre’den güzel haber
    Hicret Gökçe

    Melih’in ardından ...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.