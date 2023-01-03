"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

"Rusya'nın Almanya'daki istihbarat ilgisi artıyor"

03 Ocak 2023, Salı 09:00
Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı (BfV) Thomas Haldenwang Rusya'nın Almanya'daki istihbarat faaliyetlerine ilgisinin daha da arttığını söyledi.

Haldenwang, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Almanya'daki istihbarat ilgisi sadece kesintisiz değil, aynı zamanda (Ukrayna'daki) savaşın etkileri devam ettikçe artıyor." dedi.

Haldenwang, kısa bir süre önce tutuklanan Almanya'da dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisindeki (BND) çifte ajana atıfta bulunarak, "Mevcut dava da Rus casusluk faaliyetlerinin tehlikesinin ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Almanya'nın Berlin'deki Rus Büyükelçiliğinin 40 çalışanını istenmeyen kişi ilan ettiğini hatırlatan Haldenwang, Moskova'nın kaybettiği istihbarat kapasitesini ya daha fazla "gezici ajan" ya da başka bir kılıfla telafi etmeye çalışmasını beklediklerini kaydetti.

"Rus servisleriyle bağlantılı olabilecek başka kişilerin Almanya'ya gelmesini önlemek için büyük çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullanan Haldenwang, bu amaçla federal hükümetin vize kurallarını da sıkılaştırdığına işaret etti.

Bir süredir Rus ve diğer istihbarat servislerinin artan casusluk faaliyetlerine karşı hazırlık yapıldığını anlatan Haldenwang, "Geçmişte karşı istihbarat alanında çok az şey yaptığımız yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamak istiyorum." dedi.

Çin'in Almanya üzerindeki istihbarat faaliyetlerine de dikkati çeken Haldenwang, "Bu eğilimi tersine çevirmek için en azından Avrupa devletleri için Avrupa çapında bir çözüme ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Haldenwang, İran rejimini eleştiren İran kökenlilerin bu ülkeye seyahat etmek konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Haldenwang, Türkiye'de yapılacak seçimlerin Almanya'yı etkilemesinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, Türkiye'deki iç siyasi kavgaların seçim nedeniyle Almanya'ya da taşındığını ileri sürdü.

AA

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Önümüzeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir'

    2022'de 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

    İsveç'te terörle mücadelede yeni dönem başladı

    Filipinler'deki sellerde bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor!

    "Rusya'nın Almanya'daki istihbarat ilgisi artıyor"

    Keyfî idare istibdat ve zulüm getirdi

    Rusya: Ukrayna, ABD yapımı HIMARS ile saldırdı, 63 Rus askeri öldü

    3,5 ayda hafız oldu

    Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, Umre yaptı

    Siyasi iklim zehirleniyor

    Tarımda girdi maliyetleri yüzde 100-400 arttı

    Uzayan öksürük ciddiye alınmalı

    Dört ilaçtan biri yok

    Sokağı karıştırmak isteyenler var

    Cumhur İttifakı eriyor

    MEB'den "akran zorbalığı"na karşı adım

    Akkuyu NGS'nin inşaatında son durum?

    Bursa - İnegöl'de 9 zincir market şubesi mühürlendi

    Onlarca fanatik Yahudi, yine Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Keyfî idare istibdat ve zulüm getirdi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2023, gerçek cumhuriyete geçiş yılı olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seçimi kaybetme telâşı
    Genel

    Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, Umre yaptı
    Süleyman KÖSMENE

    Metin demir suyu yalan çıkaramaz!
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve demokrat seçmen
    Cevher İLHAN

    İflasın ilâmı…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    3,5 ayda hafız oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.