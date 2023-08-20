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20 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Rusya'nın asker kaybı daha yüksek

20 Ağustos 2023, Pazar 00:55
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna Savaşı’nda bugüne dek, iki tarafta yaklaşık 500 bin askerin öldüğü ya da yaralandığı belirtildi.

New York Times gazetesinin, ABD hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde, geçen yıl Şubat ayında Rusya’nın saldırısı ile başlayan savaşta, yaklaşık 300 bin Rus askerinin öldüğü ya da yaralandığı öne sürülerek, Moskova’nın asker kaybının Ukrayna’ya göre daha yüksek olduğu ifade edildi.

DW Türkçe’nin aktardığı haberde yaklaşık 120 bin Rus askerinin çatışmalarda yaşamını yitirdiği, 170 ila 180 bin askerin de yaralandığı iddia edildi. Ukrayna tarafında ise 70 bine yakın askerin öldüğü, 100 ila 120 bin askerin de yaralandığı aktarıldı.

Haber Merkezi

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