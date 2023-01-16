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16 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Rusya'nın Dnipro'ya saldırısında ölen sivil sayısı 30'a yükseldi

16 Ocak 2023, Pazartesi 02:10
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun, Dnipro kentine dün düzenlediği füze saldırısında ölen sivillerin sayısının 30'a yükseldiğini, 30'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek, dün ülkesinin Dnipro kentindeki 9 katlı bir konuta Rus füzesinin isabet etmesinin ardından enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Saldırı sonucu ölen sivillerin sayısının 30'a çıktığını kaydeden Zelenskiy, 30'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Kurtarma operasyonu, bir canı kurtarmak için en ufak bir umut olduğu sürece devam edecektir." dedi.

Rusya'yı Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar düzenlemekle suçlayan Zelenskiy, bu ülkeye karşı yaptırımların arttırılması için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor 

Saldırıda birçok sivilin ölmesi nedeniyle Dnipro'da 3 günlük yas ilan edildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz alanında evsiz kalan siviller için çadırlar kuruldu. 

Saldırıdan önce yaklaşık 400 sivilin yaşadığı konutun çevresinde kurulan masalarda sıcak çay, kahve ve yemek ikram ediliyor. 

"Donbas'ta sıcak çatışmalar sürüyor"

Öte yandan, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği ülkesindeki cephelerde son gelişmeleri değerlendiren Zelenskiy, Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Özelikle en yoğun çatışmaların Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yaşandığına dikkati çeken Zelenskiy, "Savaş, Soledar, Bahmut ve tüm Donetsk bölgesi için Luhansk bölgesi için tek bir mola vermeden, tek bir duraklama olmadan devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AA

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