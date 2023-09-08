Rusya’nın düzenleyeceği seçim “düzmece”

ABD, Rusya’nın Ukrayna’da ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’da hafta sonu düzenleyeceği seçimleri “düzmece” olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, “Rusya, Ukrayna’nın işgal edilmiş bölgelerinde düzmece bir seçim yapma sürecinde.” ifadesini kullandı. Söz konusu bölgelerin geçen yıl Rusya’nın burada düzenlediği “sözde referandum” sonrası ilhak edildiğini belirten Blinken, “Kremlin, bu sonucu önceden belirlenmiş ve uydurma sonuçların Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği bölgelerdeki yasa dışı hak iddialarını güçlendireceğini umuyor ancak bu propaganda eyleminden başka bir şey değildir.” görüşünü paylaştı. Rusya’nın devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) şartını ihlal ettiğini savunan Blinken, şu değerlendirmelerde bulundu: “ABD, egemen Ukrayna toprakları üzerinde Rusya’nın hiçbir hak iddiasını tanımayacaktır. Sözde ‘uluslararası gözlemciler” dahil Rusya’nın Ukrayna’daki düzmece seçimlerini destekleyebilecek herkese, yaptırımlara ve vize kısıtlamalarına maruz kalabileceklerini anımsatmak isteriz.” AA

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