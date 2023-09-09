'Rusya'nın düzenleyeceği seçimlerin yasal zemini yok'

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da hafta sonu düzenlemeyi planladığı "sözde seçimlerin" yasal zemini olmadığını bildirdi.

BM Siyasi İşler Birimi'nde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olan Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki gelişmeler hakkında konuştu.

Jenca, "Rusya'nın, BM Şartı ve uluslararası hukuka aykırı olarak Ukrayna'yı işgalinin" hala büyük acılara neden olduğuna işaret ederek, şubat 2022'den bu yana 9 bin 511 kişinin öldüğünü, 17 bin 206 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Rusya'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'daki yasa dışı ilhak girişiminin üzerinden bir yıl geçmek üzere olduğunu anımsatan Jenca, BM'nin Ukrayna'nın egemenlik, bağımsızlık, birlik ve toprak bütünlüğüne olan tam bağlılığını yineledi.

Jenca, Rusya'nın askeri kontrolü altındaki bu bölgelerde "sözde seçimler" düzenleyeceğine ilişkin haberlerin endişe verici olduğuna işaret ederek, "Ukrayna'da işgal edilen bölgelerde gerçekleştirilmesi planlanan sözde seçimlerin yasal zemini yok." vurgusunda bulundu.

Söz konusu girişimin, Ukrayna'da barış ihtimalini daha da zayıflattığına dikkati çeken Jenca, "işgalci güç olarak Rusya'nın" bölgelerde Ukrayna yasalarına uyması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya Federasyonu genelinde 10 Eylül Pazar günü Moskova ile Ukrayna’dan ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yöneticilerinin de belirleneceği yerel seçimler ve milletvekili ara seçimi yapılacağı bildirilmişti.