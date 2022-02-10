"Rusya'nın iki seçeneği var"

Stoltenberg ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brüksel'deki NATO karargahında yaptıkları görüşmeyle ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırında 100 binden fazla asker ve ağır silah sistemleri bulundurmasını ayrıca Belarus'taki askeri mevcudiyetini yakından takip ettiklerini belirtti.

"Bunlar Avrupa’nın güvenliği için tehlikeli zamanlar. Rus kuvvetlerinin sayısı artıyor, olası bir saldırı için uyarı süresi ise azalıyor." diyen Stoltenberg, NATO'nun Rusya'ya tehdit olmadığını ama anlaşmazlıklara siyasi çözüm bulunması isteklerinin yanında en kötüsüne de hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti.

Stoltenberg, Rusya'nın gerginliği düşürmesi için diplomasiyi çalıştırdıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu sabah Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a mektup göndererek sorunlara diplomatik yol bulunması amacıyla NATO-Rusya Konseyinde bir dizi toplantıyla diyaloğumuzu devam ettirmek üzere Rusya'ya davetimi yineledim. Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazırız. Aynı zamanda hepimizin altına imza attığı Avrupa güvenliğinin temel ilkelerini koruma ve güçlendirme yollarını tartışmaya da hazırız."

Rusya'ya tatbikatlar ve nükleer politikalarla ilgili karşılıklı brifingler, askeri faaliyetlerde şeffaflığı artırma, riskleri düşürme yollarını, özellikle nükleer varlıklar ve füzeler dahil silahların kontrolü konusunda ciddi bir diyalog önerdiklerini hatırlatan Stoltenberg, "Ancak NATO, ana ilkelerden taviz vermeyecektir. Bu da her ülkenin kendi yolunu seçme, NATO'nun müttefikleri koruma ve savunma kabiliyetidir." diye konuştu.

NATO güneydoğuda ek birlikleri değerlendirecek

Stoltenberg ayrıca NATO savunma bakanlarının gelecek hafta Brüksel'de yapacakları toplantıda ittifakın güneydoğu kanadında ilave muharip birlikler konuşlandırılması ihtimalini değerlendireceklerini söyledi.

Stoltenberg, "Rusya'nın artan saldırganlığı NATO'nun daha az değil, daha fazla mevcudiyetine sebep olacaktır." ifadesini kullandı.

"Rusya'nın iki seçeneği var"

Rusya'nın saldırgan tavır sergilemesi halinde ağır bedel ödeyeceğini yineleyen Stoltenberg, "Rusya'nın iki seçeneği var. Ya diplomatik çözümü seçecekler, ki biz oturup konuşmaya hazırız ya da çatışmayı seçmeleri halinde ağır bir bedel ödeyecekler." dedi.

Stoltenberg, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulanacağını, Avrupa'nın doğusunda NATO mevcudiyetinin artırılacağını vurguladı.

Johnson'a göre "çok tehlikeli" bir durumdan geçiliyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da ülkesinin Avrupa güvenliğine olan bağlılığının koşulsuz ve değişmez olduğunu vurguladı.

İngiltere'nin Avrupa'daki en büyük savunma bütçesine ve NATO'nun en büyük ikinci bütçesine sahip olduğunu anımsatan Johnson, "Bugün Genel Sekreter ile NATO'yu kuzeyden güneye savunmak için birlikler, uçaklar ve gemiler göndererek ortak güvenliğimizi daha da güçlendirmek için bir destek paketi üzerinde anlaştım." diye konuştu.

Johnson, Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğine yönelttiği tehdide karşı "güçlü caydırıcılık ve sabırlı diplomasi"nin birleştirilmesi halinde çıkış yolu bulunabileceğini ancak "çok tehlikeli" bir durumdan geçildiğini belirtti.

Bir soru üzerine Johnson, "Dürüst olmak gerekirse, (Rusya'da) henüz bir karar alındığını düşünmüyorum. Ancak bu, çok yakında feci bir şeyin gerçekleşmesinin imkansız olduğu anlamına da gelmez." yorumunu yaptı.

Johnson, Almanya'yı Kuzey Akım konusunda daha katı bir tavır takındığı için tebrik ettiğini söyledi ve Avrupa'nın on yıllardır karşılaştığı en büyük güvenlik krizinin çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya’ya yönelik tedbirlerle ilgili doğru yolda olunduğunu dile getiren Johnson, şunları kaydetti:

"Eğer Ukrayna topraklarında ciddi kan dökülecek olursa, durum buna gelirse (Rusya'ya olası yaptırımların) tam bir felaket olacağını vurgulamak istiyorum. Rusya'daki insanların da bunu düşündüğünü biliyorum. Hem Kremlin içinde hem Rusya genelinde Rus askerlerinin kanını, feci ve aynı zamanda anlamsız, trajik ve hızlı olacağını düşündüğüm ve Rusya için ekonomik olarak maliyetli olacak bir savaşta akıtmanın gerçekten mantıklı olup olmadığını düşünüyor olmalılar."

İngiltere Başbakanı, olası insani krizle mücadele için 1000 askerlik hazırlık yaptıklarını ve NATO'nun doğu kanadını güçlendirdiklerini belirterek "Hazırlanıyoruz. Askeri hazırlıklar yapıyoruz. Ekonomik yaptırımlara hazırlanıyoruz ama aynı zamanda konuşmaya da hazırız." ifadelerini kullandı.