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30 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Rusya'nın Kiev’e düzenlediği yoğun İHA saldırısında 1 ölü 3 yaralı

30 Mayıs 2023, Salı 11:50
Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, Rusların dün gece başkent Kiev’e yoğun saldırı düzenlediklerini belirterek, Golosiivskiy ilçesinde bir apartmana düşen parça nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev’e son 24 saatte 3 kez yoğun hava saldırı gerçekleştirdiğini kaydederek, Kiev hava sahasında 20’den fazla İHA’nın imha edildiğini aktardı.

Rusların saldırılarda sürekli silah değiştirdiğine işaret eden Popko, Rus birliklerin daha önceki saldırılarında balistik füze ve İHA’ları kullandığına dikkati çekti.

Popko, gece saldırıların farklı yönlerden birkaç dalga halinde düzenlendiğini belirterek, "Hava alarmı yaklaşık 3 saat sürdü." ifadesini kullandı.

İHA parçalarının başkentin çeşitli ilçelerine düşmesinin ölüme ve yıkımlara yol açtığını anlatan Popko, “Golosiivskiy ilçesinde bir apartmana düşen parça nedeniyle son iki katta yangın çıktı. 20'den fazla kişi tahliye edildi, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.” diye konuştu.

Popko, katlar arasındaki duvarların yıkılmış olabileceğini ve olası enkaz altında kişilerin olduğuna işaret ederek, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

AA

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