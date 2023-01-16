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17 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 28 arttı

16 Ocak 2023, Pazartesi 21:45
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin geçen yıl petrol üretim ve ihracatını artırdığını belirterek, "Petrol ve doğal gaz sektöründen elde edilen bütçe gelirleri de 2022'de yüzde 28 artarak 2,5 trilyon rubleye çıktı." dedi.

Novak, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rus enerji sektörünün 2022 yılına ilişkin üretim ve ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Rus petrol sektörünün "dost olmayan" ülkelerin yaptırımlarına rağmen 2022'yi verimli tamamladığına işaret eden Novak, "Geçen yıl 535 milyon ton petrol üretildi, bu da 2021'e kıyasla 10 milyon ton yani yüzde 2 artış demek." diye konuştu.

Petrol ihracatının da geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 7 arttığını belirten Novak, "Petrol ve doğal gaz sektöründen elde edilen bütçe gelirleri de 2022'de yüzde 28 artarak 2,5 trilyon rubleye (yaklaşık 37 milyar dolar) çıktı." diye konuştu.

Sibirya'nın Gücü doğal gaz boru hattı üzerinden Çin'e sevkiyatı da artırdıklarını anlatan Novak, "Sibirya'nın Gücü üzerinden sevkiyat 15,5 milyar metreküpe çıkarak rekor kırdı." ifadesini kullandı.

Novak, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de yaşanan kazalar ve yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın boru hatlarıyla gaz ihracatının düştüğüne işaret ederek, "Sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatımız ise yüzde 8 artarak 46 milyar metreküpe çıktı." dedi.

AA

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