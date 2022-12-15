'Rusya'nın saldırıları sonucu 184 Ukraynalı sporcu öldü'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle bugüne kadar 184 Ukraynalı sporcunun öldüğünü belirtti.

"Rusya, Mariupol gibi, Volnovaha gibi, Bahmut gibi Donbas'ta da şehri yok ediyor" Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (İOC) Başkanı Thomas Bach ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Savaş nedeniyle ölen Ukraynalı sporcular hakkında Bach'a bilgi verdiğini kaydeden Zelenskiy, "Şubat ayından bu yana Rusya'nın eylemleri sonucunda 184 Ukraynalı sporcu öldü. Ayrıca Rusya, sporu propaganda amacıyla da kullanıyor." ifadesini kullandı. Zelenskiy, Ukrayna'da savaş sırasında hasar gören spor altyapılarının onarılması konusunu da görüştüklerini aktardı. Rusya'ya spor alanında kısıtlama uygulanması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Terörist bir devlet için adil bir cevap ancak uluslararası arenada tam bir tecrit olabilir, bu özellikle uluslararası spor etkinlikleri için geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu. AA

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