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Rusya'nın saldırması durumunda tüm Ukraynalılar savaşacak

25 Aralık 2020, Cuma 20:00
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kırım üzerinden ülkesine saldırması durumunda, erkek ve kadın tüm Ukraynalıların savaşacağını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Focus medya kuruluşuna verdiği röportajda, Rusya'nın Kırım'dan ülkesine saldırması durumunda çok kötü bir durumun ortaya çıkacağını belirtti.

Bu ihtimale karşı olduğunu ve bunu hayal dahi etmek istemediğini ifade eden Zelenskiy, "Umalım ki bu mümkün olmasın. Yoksa çok büyük bir savaş olur. Biz hiçbir yere ayrılmayacağız, hepimiz savaşacağız. Erkekler ve kadınlar hepimiz seferber olacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

Zelenskiy, şu an için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birebir görüşmesi için bir neden olmadığını belirterek, "Eğer Normandiya Dörtlüsü Lider Danışmanları toplantısı ertelenmeye devam ederse, onunla mutlaka görüşeceğim. Ukrayna Devlet Başkanı olarak onunla tüm karmaşık sorunları çözmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Kişisel olarak Donbas krizinin çözümüne ilişkin olan Minsk anlaşmasından çıkılması gerektiğini belirten Zelenskiy, ancak durumun bu kadar basit olmadığını, anlaşmadan çıkılması halinde Avrupa'nın, Rusya'ya uyguladığı yaptırmaları kaldırabileceğini vurguladı.

AA

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  • Ozer

    25.12.2020 23:06:38

    İstanbul un güvenliği Kırım dan başlar diyen Kırımlıoğlu.Kırımın ilhakını tanımayan Türkiye.Yeni bir Türk Batı ittifakı Kırım savaşını kimse göze alamaz.Kırım Halkı mennunsa Giden gitmiş,durum Ukrayna için acı bir ibrettir.

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