"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

'Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı'

03 Şubat 2022, Perşembe 13:30
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Makedonya'nın yeni Başbakanı Dimitar Kovacevski ile NATO'nun Brüksel'deki ana karargahında bir araya geldi.

Görüşmeden sonra basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine askeri yığınağının devam ettiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı, son iki günde Belarus'a önemli ölçüde askeri güç gönderdiğini gördük." diye konuştu.

Yığınağın, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana Rusya'nın yaptığı en büyüğü olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunun 30 bin kadar olduğu tahmin edilen savaşçı birlik, özel operasyon kuvvetleri, SU 35 de dahil olmak üzere savaş uçakları, S 400 savunma sistemleri gibi unsurları içerdiğini bildirdi.

Stoltenberg, "Dün ABD'nin Almanya, Polonya ve Romanya'ya ek güçler konuşlandıracağını açıklaması, ortak güvenliğe bağlılığının güçlü bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Kovacevski de Rusya'ya diyalog ve gerilimi azaltma çağrısı yaptı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2021'deki afetler sebebiyle 127 kişi öldü

    'Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı'

    'Gönüllü' aranıyor

    'Kendimizle yüzleşip, geçmişimizi muhasebe etmeliyiz'

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    ABD, İdlib'e saldırdı: Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi öldü

    Zamlar geri çekilsin

    Kıbrıs açıklarında deprem

    Otoriter rejimin dijital tetikçileri

    Öğretmenlik Meslek Kanunu derhal geri çekilmeli

    Menülere ‘elektrik zammı’ geliyor

    Ne oldu “one minute” çıkışınıza?

    O çocuk özür diledi

    Michigan Meclisi Dünya Başörtüsü Günü’nü tanıdı

    Birleşik Arap Emirliği: Hava sahamızı ihlal eden 3 İHA imha edildi

    Şırnak'ta Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu

    Erivan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul Havalimanı'na indi

    Hastanelerde 'sanal kuyruk' dönemi

    'Yunanistan sınırından geri itilen 12 düzensiz göçmenin donarak ölmesinden dehşete düştük'

    Belçika, elektrikte KDV’yi düşürecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK mağduriyetleri için kanun tasarısı
    Ahmet BATTAL

    Benim sohbetle işim olmaz Tayyip Amca
    Cenk ÇALIK

    Regaip Gecesi nasıl tebrik edilir?
    Faruk ÇAKIR

    Kimin torunu İHL’yi bırakmış?
    Genel

    O çocuk özür diledi
    Süleyman KÖSMENE

    Regaib Gecenize binler tebrikler
    Mikail YAPRAK

    Ne büyük bir Mevhibe: Kavuştuk Regaibe
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Hukuku tasfiye fecaati
    Said YÜKSEKDAĞ

    Regâip Gecesi ve mübarek üç aylar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.