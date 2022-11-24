Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarında 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Ukrayna Ulusal Polis Başkanı İgor Klimenko, Rus ordusunun bugün düzenlediği füze saldırıları sonucunda 6 kişinin öldüğünü, 36 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'e 31 seyir füzesi fırlattığını, Ukrayna hava savunma sistemi tarafından füzelerin 21'inin vurularak düşürüldüğünü belirtti.

Kliçko, saldırılarda aralarında 17 yaşında bir kızın da bulunduğu 3 kişinin öldüğünü, 11 kişinin ise yaralandığını ifade ederken, saldırılar sonucunda Kiev'in birçok semtinde su ve elektriklerin kesildiğini, kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Ukrayna Ulusal Polis Başkanı İgor Klimenko, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun ülke genelindeki önemli altyapı tesislerine düzenlediği saldırılarla ilgili bilgi verdi.

İgor Klimenko, Rus ordusunun 16 önemli altyapı tesisini hedef aldığını, bu saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, 36 kişinin de yaralandığını belirtti.

"Rusya, 70 füze ve 5 İHA ile saldırdı"

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise Rus ordusunun, aralarında bina, enerji santralleri ve elektrik dağıtım merkezlerinin de bulunduğu önemli altyapı tesislerine yönelik 70 seyir füzesi ve 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği kaydedildi.

Rus ordusunca fırlatılan 51 seyir füzesi ve Lancet tipi 5 İHA’nın, Ukrayna hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğü ifade edilen açıklamada, Rus ordusunun Kiev, Vinnitsa, Lviv, Zaporijya ve diğer bölgelerdeki binaları, termik santralleri ve elektrik dağıtım merkezlerini hedef aldığı bildirildi.​​​​​​​

Ülke genelinde elektrik kesintileri meydana geldi

Ukrayna enerji şirketi Ukrenergo'dan yapılan açıklamada da Rus ordusunun düzenlediği roketli saldırılar sonucunda ülke genelinde su ve elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, füze saldırıları nedeniyle Kiev, Lviv, Çernihiv, Kirovograd, Odessa, Dnipropetrovsk ve Harkiv'de elektrik ve su kesintileri olduğu kaydedildi.