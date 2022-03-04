"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 9. gün

04 Mart 2022, Cuma 13:00
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 9. gününe girerken Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirildi.

Ukrayna ile Rusya 2. görüşmede hangi konularda anlaştı?

Rusya'nın başlattığı savaş 9. gününe girerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu.

Yetkililer, patlamayla ilgili henüz bir bilgi vermedi. Ses, Rusya'nın saldırısı sırasınca şehir merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda duyulan en büyük patlama seslerinden biri oldu.

Zaporijya Nükleer Santrali sahasında kontrol Rus ordusuna geçti

Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu, Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Kuruldan yapılan açıklamada, santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirildi.

Açıklamada, santral sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen santral personelinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

 

Santral sahasında çıkan yangın söndürüldü

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi ise santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Servisten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı olmadığı aktarıldı.

Rus güçleri 9 bin 166 asker kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 9 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 9 bin 166 askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 33 uçak, 37 helikopter, 251 tank, 939 zırhlı araç, 105 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

Rus güçlerinin ayrıca 50 roketatar sistemi, 404 araç, 60 yakıt aracı, 18 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

Çernigiv kentinde 33 sivil öldü

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Çernigiv'de sivil yapılara hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, bazı binaların yıkıldığı, enkaz altından 33 kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi

18 sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus annelere seslenerek, "Anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı." dedi.

Aynı zamanda Ukrayna'ya verilen destek için de teşekkür eden Zelenskiy, "Bunu önceden yapabilseydik çocuklar ölmezdi. Dünya kendi gücünü göstermeliydi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile Rusya tahliyelerin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkes için anlaştı

 

 

AA

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 9. gün

    Salgınla mücadelede yeni döneme ilişkin genelgede neler var?

    Isparta'daki elektrik kesintileri açıklama: 'Şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız'

    Petrol fiyatları 130 dolara çıkabilir

    Ukrayna: Zaporijya Nükleer Santralinin kontrolü Rus ordusuna geçti

    İktidar, enflasyonu durduramıyor

    Fransa’da 25’ten fazla dernek ve STK "Müslümanları hedef alan" yasaya karşı Danıştay'a başvudu

    Pakdemirli 'görevden af' talep etti, Tarım ve Orman Bakanlığına Kirişci atandı

    ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'ye geliyor

    Kiraya bunun üstünde zam yapılamaz

    Venezuela ile aynı ligdeyiz

    Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 233 zam

    Gıda fiyatlarındaki artış sürecek

    Bazı il ve ilçelerde yarın eğitim yapılamayacak

    Ukrayna ile Rusya 2. görüşmede hangi konularda anlaştı?

    İşgalin 8. gününde Ukrayna'ya ve dünya genelinde son durum?

    Kremlin Sözcüsü Peskov ve Rus oligarklara da ABD'den yaptırım kararı

    Macron: Putin bu aşamada saldırıları durdurmayı reddetti

    Zeytinlikler için ölüm fermanı

    Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık yardım girişimi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15-20 Temmuz mağdurları ne olacak?
    Genel

    Kiraya bunun üstünde zam yapılamaz
    Genel

    Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 233 zam
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’ın taklit edilemeyen güçleri
    Genel

    Pakdemirli 'görevden af' talep etti, Tarım ve Orman Bakanlığına Kirişci atandı
    Furkan Alyakut

    Sen de hayalleri memuriyete sıkıştırılmış Y ve Z kuşağından mısın?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sultan Selâhaddin’in serveti
    Genel

    İktidar, enflasyonu durduramıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Esaretten kurtaran kahvenin hatırı!
    Genel

    Venezuela ile aynı ligdeyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.