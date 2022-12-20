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Rusya: Planları kışkırtıcı ve düşmanca olan Yunanistan'ı uyarıyoruz

20 Aralık 2022, Salı 11:30
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan'ın Ukrayna'ya Rus S-300 hava savunma sistemlerini sağlama planlarının "kışkırtıcı" ve "düşmanca" olduğunu belirtti.

Zaharova, Yunan basınında yer alan "Yunanistan'ın Ukrayna'ya Rus S-300 hava savunma sistemlerini devretmeye hazır olduğu" yönündeki iddialara dair yazılı açıklama yaptı.

Yunanistan yönetiminin son zamanlarda sıkça buna benzer açıklamalar yaptığını belirten Zaharova, "(Yunanistan yönetiminin) Kiev rejimine S-300 ve diğer Rus, Sovyet hava savunma sistemlerini sevk etme yönündeki kışkırtıcı planlarının düşmanca olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yunan yönetimini uyarıyoruz"

​​​​​​​Zaharova, "Yunanistan'ın çatışma bölgelerine silah göndermekle Ukrayna'nın suç ortağı olacağı ve Rusya ile askeri teknik alanında 1995'te ve 2013'te yaptığı anlaşmaları ihlal edeceğini" vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmalar, Yunanistan'ın, Rusya'nın izni olmadan tedarik ettiğimiz askeri teçhizatın üçüncü bir ülkeye devredilmesini yasaklıyor. Anlaşmadaki yükümlülüklerin ihlali, kaçınılmaz sonuçlar oluşturacak, Yunanistan'ın savunma kapasitesini zayıflatacak. Bu, Yunan tarafının silah ticareti alanındaki uluslararası kısıtlamalara kayıtsız kaldığını gösteriyor. Kiev'e gönderilen tüm askeri teçhizat, Rusya güçlerince zamanında takip edilerek imha edilecek. Geç kalmadan tehlikeli planlardan vazgeçilebilir. Yunan yönetimini, sorumlu olması gerektiği konusunda uyarıyoruz."

Yunan basınında yer alan haberlerde, "Yunanistan'ın, ABD'nin Patriot uçaksavar füze sistemini Girit adasına yerleştirmesi durumunda, Rusya'dan tedarik ettiği S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya sevk edeceği" öne sürülmüştü.

AA

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