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12 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Rusya, salgının en çok yayıldığı 2. ülke oldu

12 Mayıs 2020, Salı 10:52
Rusya, tespit edilen 232 bin 243 Kovid-19 vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 899 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 232 bin 243'e ulaştı.

Son günlerde vaka sayısının günlük 10 bin seviyesinin üzerinde çıktığı ülkede ölü sayısı 107 artarak 2 bin 116'ya, iyileşen sayısı 3 bin 711 artarak 43 bin 512'ye yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 4,9 olurken, yeni vakaların yüzde 43,1'inde semptom görülmediği belirtildi.

Başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 392 artarak 121 bin 301'e, ölü sayısı 55 artarak 1179'a çıktı. 

Şehirde toplam 19 bin 642 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi. 

John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre Rusya, 1 milyon 347 bin 936 Kovid-19 vakası bulunan ABD'nin ardından ikinci sıraya yerleşti. 

251 bin kişi gözetim altında 

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 168 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar test sayısının 5 milyon 800 binden fazla olduğu bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 251 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunda bugüne kadar 1689’u asker, 1224’ü askeri öğrenci ve 399’u sivil personel olmak üzere toplam 3 bin 312 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Öte yandan Moskova’da kısıtlamaların kaldırılmasıyla sanayi ve inşaat işletmeleri faaliyetlerine yeniden başladı. Ayrıca kentte, taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu yürürlüğe girdi. 

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çinlide tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının ölmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı. 

Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar almıştı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

AA

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