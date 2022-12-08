Rusya savaş suçu işliyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya’nın yargısız infazlar yaptığını ve ‘kuvvetle muhtemel’ savaş suçu işlediğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi (OHCHR) Ukrayna’da birçok kasabada gerçekleşen Rus saldırılarına dair yürüttüğü izleme faaliyetine ilişkin raporunu yayınladı. Raporda, savaşın ilk günlerinde Rus güçlerinin en az 441 sivili öldürdüğü ve yapılan yargısız infazların savaş suçu olabileceğine dair kuvvetli emareler bulunduğu belirtildi. Raporda sadece Rus ordusunun kontrolündeki bölgelere yoğunlaşıldı. 102 kasaba ve köyde yapılan incelemeler sonucunda Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen eylemlerde ölenlerden 72’sinin kadın ve 28’inin çocuk olduğu açıklandı. Haber Merkezi

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