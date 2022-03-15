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15 MART 2022 SALI - YIL: 53

Rusya Savunma Bakanlığı: Herson bölgesi tamamen kontrol altına alındı

15 Mart 2022, Salı 13:25
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tüm topraklarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili bilgi paylaştı.

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye ve yerleşim birimlerini kontrol altına almaya devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Herson bölgesinin tüm toprakları, Rusya Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alındı." dedi.

Ukrayna'da imha edilen silahlar konusunda bilgi paylaşan Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait 156 insansız hava aracı (İHA), 1306 tank ve çeşitli zırhlı araç, 127 çok namlulu roketatar, 471 obüs ve havan topu, 1054 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Nijnegorsk bölgesinde yabancı paralı savaşçılara ait merkezin de ele geçirildiğini söyledi.

AA

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  • Gültekin

    15.3.2022 13:46:50

    Bir devleti savaş yoluyla işgal ederek almak demek zafer kazanmak anlamına gelmez, asıl savaş kazanmak, halkın gönlünü kazanmaya eş değerdir, bu gerçekleşmeyince zafer kazanmış sayılmaz. Aksi durum yalnız, yaralama, yıkım, ölüm olur.

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