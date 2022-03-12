Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da yaklaşık 3,5 bin askeri altyapı tesisi imha edildi

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair güncel verileri paylaştı.

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini aktaran Konaşenkov, 5 yerleşim biriminin kontrolünün ele geçirildiğini belirtti. Ukrayna ordusuna ait 123 insansız hava aracı (İHA) ve 115 çok namlulu roketatarın yanı sıra 1127 tank ve çeşitli zırhlı araç, 423 obüs ve havan topu, 934 özel askeri aracın yok edildiğini kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna'da saldırılar sonucunda toplamda 3 bin 491 askeri altyapı tesisi imha edildi." ifadesini kullandı. Konaşenkov ayrıca bu sabah uzun menzilli silahlarla gerçekleştirdikleri saldırılarla Vasılkiv kentindeki askeri havaalanı ve Brovori'deki Ukrayna ordusunun ana radyo ve elektronik istihbarat merkezinin devre dışı bırakıldığını kaydetti. AA

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