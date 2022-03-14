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14 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın, Donetsk'e saldırısında 20 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

14 Mart 2022, Pazartesi 17:00
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Donetsk kentine saldırısında 20 kişinin öldüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, "Kiev yönetiminin kontrolü altındaki topraklardan, Donetsk kentine Toşçka-U (Nokta-U) taktik füzeyle saldırı yapıldı." dedi.

 

Saldırıda sivillerin hedef alındığına işaret eden Konaşenkov, "Donetsk'in merkezinde misket bombasının patlaması sonucu 20 sivil öldü, aralarında çocukların bulunduğu 28 sivil ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

 

Konaşenkov, bunun "savaş suçu" olduğunu savundu.

AA

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