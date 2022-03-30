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31 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Rusya Sözcüsü: Birliklerimiz Kiev ve Çernigiv yönlerinde yeniden gruplanıyor

30 Mart 2022, Çarşamba 23:22
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerin Kiev ve Çernigiv yönlerinde planlı bir şekilde yeniden gruplandırıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından "askeri operasyonun" ilk aşamasında Ukrayna'yı; güçlerini araçlarını, kaynaklarını ve askeri teçhizatını Kiev de dahil olmak üzere büyük yerleşim yerlerinde tutmak için zorlamanın planlandığını kaydeden Konaşenkov, "Sivil nüfus arasında kayıplardan kaçınmak için Kiev rejiminin silahlı oluşumlarını savaş alanına bağlamak ve şehirlere saldırmadan, onların kuvvetlerini Donbas’ta ordumuzun ana harekat hattında kullanmasına izin vermeyecek şekilde yenilgiye uğratmak hedeflerimiz yerine getirildi." ifadesini kullandı.

Rus askeri birliklerin Kiev ve Çernigiv yönlerinde planlı bir şekilde yeniden gruplandırıldığını söyleyen Konaşenkov, "Rus Silahlı Kuvvetlerinin yeniden gruplandırılmasının amacı, öncelikli alanlarda eylemleri yoğunlaştırmak ve her şeyden önce Donbas’ı tamamen özgürleştirme operasyonunu tamamlamaktır." dedi.

Ukrayna’nın batı ve orta bölgelerinden Donbas’a geçişler engellendi

Konaşenkov, Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv yönlerindeki görevlerini yerine getirerek Ukrayna’nın batı ve orta bölgelerinden Ukrayna güçlerinin Donbas’a yönelik geçişini engellediğini ifade etti.

Bunun için Rus askeri birliklerinin askeri operasyonlarla birlikte hava üstünlüğünü yakalayarak aynı zamanda yüksek hassasiyetli silahlarla Donbas’taki sözde yönetimleri "özgürleştirmeye" yönelik gerekli koşulları sağladıklarını dile getiren Konaşenkov, “Bu amaçla, sekiz yıl boyunca Kiev rejimi tarafından oluşturulan hedeflere yönelik ve uzun vadeli savunma tahkimatlarının silahlarla imhası gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 124 uçak ve 77 helikopter, 214 hava savunma füze sistemi, 323 insansız hava aracı, 1767 tank ve zırhlı araç, 186 çok namlulu roketatar, 741 obüs ve havan topu, 1657 özel askeri araç yok edildi." açıklamasında bulundu.

Rusya’ya ve Donbas'a yönelik İHA’larla biyolojik silah kullanma iddiası

Rusya Savunma Bakanlığının Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarların çalışanlarından ABD'nin Ukrayna'daki gizli askeri biyolojik faaliyetleri hakkında alınan belgeleri incelemeye devam ettiğini aktaran Konaşenkov, Kiev’in ölümcül maddeler taşıyabilen ve püskürtebilen insansız hava araçlarını kullanma planlarını gösterdiği iddia edilen belgelerin ilgi çekici olduğunu ifade etti.

Konaşenkov, "Ortaya çıkan bu gerçekler, Kiev rejiminin Donbas ve Rusya nüfusuna karşı biyolojik silah kullanma olasılığını ciddi olarak düşündüğünü kanıtlıyor." şeklinde konuştu.

AA

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